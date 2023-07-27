Воинкова (Воинкова) Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Параскева Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

12.12.1835

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Воинков Роман Стефанов

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иосифов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Сутягина Неонила Стефанова

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иосифов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.09.1801

Сын: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иосифов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1805

Дочь: Серафима Степанова

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иосифов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1809

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иосифов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
12.12.1835
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от старости
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