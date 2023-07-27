Воинкова (Воинкова) Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти12.12.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иосифов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Сутягина Неонила Стефанова
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иосифов
Рождение ребёнка
07.09.1801
Сын: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иосифов
Рождение ребёнка
01.08.1805
Дочь: Серафима Степанова
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иосифов
Рождение ребёнка
05.03.1809
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иосифов
Смерть
12.12.1835
Причина смерти: от старости