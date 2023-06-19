Сутягина (Воинкова) Неонила Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Воинкова) Неонила Стефанова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Воинков Стефан Иосифов

Мать: Воинкова Параскева Андреева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.02.1823

Муж: Сутягин Никита Васильев

Рождение ребёнка
05.02.1824

Сын: Сутягин Лука Никитин

Отец ребёнка: Сутягин Никита Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1826

Дочь: Ксения Никитина

Отец ребёнка: Сутягин Никита Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1828

Дочь: Агрипина Никитина

Отец ребёнка: Сутягин Никита Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область