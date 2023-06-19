Сутягина (Воинкова) Неонила Стефанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
16.02.1823
Рождение ребёнка
05.02.1824
Сын: Сутягин Лука Никитин
Отец ребёнка: Сутягин Никита Васильев
Рождение ребёнка
28.01.1826
Дочь: Ксения Никитина
Отец ребёнка: Сутягин Никита Васильев
Рождение ребёнка
24.06.1828
Дочь: Агрипина Никитина
Отец ребёнка: Сутягин Никита Васильев
Смерть
Неизвестно