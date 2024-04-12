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Сутягин Никита Васильев

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

30.01.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1802

Отец: Сутягин Василий Алексеев

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.02.1823

Жена: Сутягина Неонила Стефанова

Рождение ребёнка
05.02.1824

Сын: Сутягин Лука Никитин

Мать ребёнка: Сутягина Неонила Стефанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1826

Дочь: Ксения Никитина

Мать ребёнка: Сутягина Неонила Стефанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1828

Дочь: Агрипина Никитина

Мать ребёнка: Сутягина Неонила Стефанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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