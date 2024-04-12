Сутягин Никита Васильев
Место рождения
Дата рождения30.01.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1802
Отец: Сутягин Василий Алексеев
Бракосочетание
16.02.1823
Рождение ребёнка
05.02.1824
Сын: Сутягин Лука Никитин
Мать ребёнка: Сутягина Неонила Стефанова
Рождение ребёнка
28.01.1826
Дочь: Ксения Никитина
Мать ребёнка: Сутягина Неонила Стефанова
Рождение ребёнка
24.06.1828
Дочь: Агрипина Никитина
Мать ребёнка: Сутягина Неонила Стефанова
Смерть
Неизвестно