Турухина - Трусихина (Воинкова) Сигклитикия Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухина - Трусихина (Воинкова) Сигклитикия Романова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

05.01.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1823

Отец: Воинков Роман Стефанов

Мать: Воинкова Марья Ефимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.05.1844

Муж: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев

Рождение ребёнка
11.02.1845

Дочь: Фотиния Васильева

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1849

Сын: Турухин - Трусихин Феодор Васильев

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.09.1850

Сын: Турухин - Трусихин Моисей Васильев

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Турухин - Трусихин Василий Васильев

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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