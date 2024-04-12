Турухина - Трусихина (Воинкова) Сигклитикия Романова
Место рождения
Дата рождения05.01.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1823
Отец: Воинков Роман Стефанов
Мать: Воинкова Марья Ефимова
Бракосочетание
12.05.1844
Рождение ребёнка
11.02.1845
Дочь: Фотиния Васильева
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев
Рождение ребёнка
21.04.1849
Сын: Турухин - Трусихин Феодор Васильев
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев
Рождение ребёнка
04.09.1850
Сын: Турухин - Трусихин Моисей Васильев
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Турухин - Трусихин Василий Васильев
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев
Смерть
Неизвестно