Воинкова (Новопашенная) Марья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Новопашенная) Марья Ефимова

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Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Новопашенной Ефим Федоров

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1817

Муж: Воинков Роман Стефанов

Рождение ребёнка
30.03.1819

Сын: Воинков Феодул Романов

Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1821

Сын: Воинков Евтихий Романов

Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1823

Дочь: Турухина - Трусихина Сигклитикия Романова

Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1826

Сын: Воинков Спиридон Романов

Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1828

Сын: Воинков Иов Романов

Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1829

Дочь: Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.01.1831

Дочь: Чащина (воинкова) Татьяна Романова

Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1833

Дочь: Фавета Романова

Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1834

Дочь: Марина Романова

Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1834

Дочь: Макрина Романова

Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1836

Дочь: Евдокия Романова

Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1840

Сын: Воинков Даниил Романов

Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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