Воинкова (Новопашенная) Марья Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: Новопашенной Ефим Федоров
Бракосочетание
27.01.1817
Рождение ребёнка
30.03.1819
Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов
Рождение ребёнка
23.08.1821
Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов
Рождение ребёнка
05.01.1823
Дочь: Турухина - Трусихина Сигклитикия Романова
Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов
Рождение ребёнка
14.12.1826
Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов
Рождение ребёнка
04.05.1828
Сын: Воинков Иов Романов
Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов
Рождение ребёнка
12.08.1829
Дочь: Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов
Рождение ребёнка
09.01.1831
Дочь: Чащина (воинкова) Татьяна Романова
Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов
Рождение ребёнка
10.02.1833
Дочь: Фавета Романова
Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов
Рождение ребёнка
22.07.1834
Дочь: Марина Романова
Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов
Рождение ребёнка
22.07.1834
Дочь: Макрина Романова
Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов
Рождение ребёнка
28.02.1836
Дочь: Евдокия Романова
Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов
Рождение ребёнка
01.06.1840
Отец ребёнка: Воинков Роман Стефанов
Смерть
Неизвестно