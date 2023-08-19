Воинков Спиридон Романов
Место рождения
Дата рождения14.12.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1826
Отец: Воинков Роман Стефанов
Мать: Воинкова Марья Ефимова
Бракосочетание
31.01.1845
Бракосочетание
31.01.1845
Жена: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1848
Дочь: Дария Спиридонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1849
Дочь: Гликерия Спиридонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1850
Сын: Воинков Климент Спиридонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1852
Дочь: Сусанна Спиридонова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно