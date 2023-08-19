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Воинков Спиридон Романов

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.12.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1826

Отец: Воинков Роман Стефанов

Мать: Воинкова Марья Ефимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1845

Жена: Воинкова (панова) Феодора Симионова

Бракосочетание
31.01.1845

Жена: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1848

Дочь: Дария Спиридонова

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1849

Дочь: Гликерия Спиридонова

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1850

Сын: Воинков Климент Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1852

Дочь: Сусанна Спиридонова

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно