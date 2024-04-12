Воинков Климент Спиридонов
Место рождения
Дата рождения24.11.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1850
Отец: Воинков Спиридон Романов
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Лидия Климентова
Мать ребёнка: Воинкова Апфия Гаврилова
Рождение ребёнка
07.09.1882
Мать ребёнка: Воинкова Апфия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинкова Апфия Гаврилова
Смерть
Неизвестно