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Воинков Климент Спиридонов

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

24.11.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1850

Отец: Воинков Спиридон Романов

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Лидия Климентова

Мать ребёнка: Воинкова Апфия Гаврилова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.09.1882

Сын: Воинков Иоанн Климентов

Мать ребёнка: Воинкова Апфия Гаврилова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Апфия Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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