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Новопашенной Ефим Федоров

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Новопашенной Федор

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Воинкова Марья Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Вздорнова Марфа Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Новопашенной Назар Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1808

Сын: Новопашенной Василий Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1809

Дочь: Ирина Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1811

Сын: Новопашенной Георгий Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1814

Дочь: Пелевина Дария Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 05.07.1816

Сын: Новопашен Сергий Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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