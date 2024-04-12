Новопашенной Ефим Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Новопашенной Федор
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Вздорнова Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Новопашенной Назар Ефимов
Рождение ребёнка
28.02.1808
Сын: Новопашенной Василий Ефимов
Рождение ребёнка
09.04.1809
Дочь: Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
01.01.1811
Сын: Новопашенной Георгий Ефимов
Рождение ребёнка
14.03.1814
Дочь: Пелевина Дария Ефимова
Рождение ребёнка
Около 05.07.1816
Смерть
Неизвестно