Новопашенной Назар Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Новопашенной Ефим Федоров
Бракосочетание
17.09.1826
Рождение ребёнка
18.07.1830
Дочь: Елена Назарова
Мать ребёнка: Новопашенная Ольга Павлова
Рождение ребёнка
29.07.1832
Сын: Новопашенной Евдоксий Назаров
Мать ребёнка: Новопашенная Ольга Павлова
Рождение ребёнка
18.07.1833
Дочь: Улитта Назарова
Мать ребёнка: Новопашенная Ольга Павлова
Рождение ребёнка
04.11.1834
Сын: Новопашенной Михаил Назаров
Мать ребёнка: Новопашенная Ольга Павлова
Рождение ребёнка
27.11.1835
Дочь: Екатерина Назарова
Мать ребёнка: Новопашенная Ольга Павлова
Рождение ребёнка
26.07.1839
Дочь: Параскева Назарова
Мать ребёнка: Новопашенная Ольга Павлова
Рождение ребёнка
26.12.1840
Мать ребёнка: Новопашенная Ольга Павлова
Смерть
Неизвестно