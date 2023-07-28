Новопашенная (Панова) Ольга Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Панов Павел Антонов
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1826
Рождение ребёнка
18.07.1830
Дочь: Елена Назарова
Отец ребёнка: Новопашенной Назар Ефимов
Рождение ребёнка
29.07.1832
Сын: Новопашенной Евдоксий Назаров
Отец ребёнка: Новопашенной Назар Ефимов
Рождение ребёнка
18.07.1833
Дочь: Улитта Назарова
Отец ребёнка: Новопашенной Назар Ефимов
Рождение ребёнка
04.11.1834
Сын: Новопашенной Михаил Назаров
Отец ребёнка: Новопашенной Назар Ефимов
Рождение ребёнка
27.11.1835
Дочь: Екатерина Назарова
Отец ребёнка: Новопашенной Назар Ефимов
Рождение ребёнка
26.07.1839
Дочь: Параскева Назарова
Отец ребёнка: Новопашенной Назар Ефимов
Рождение ребёнка
26.12.1840
Отец ребёнка: Новопашенной Назар Ефимов
Смерть
Неизвестно