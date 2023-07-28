Новопашенная (Панова) Ольга Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Панова) Ольга Павлова

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Панов Павел Антонов

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.09.1826

Муж: Новопашенной Назар Ефимов

Рождение ребёнка
18.07.1830

Дочь: Елена Назарова

Отец ребёнка: Новопашенной Назар Ефимов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.07.1832

Сын: Новопашенной Евдоксий Назаров

Отец ребёнка: Новопашенной Назар Ефимов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1833

Дочь: Улитта Назарова

Отец ребёнка: Новопашенной Назар Ефимов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1834

Сын: Новопашенной Михаил Назаров

Отец ребёнка: Новопашенной Назар Ефимов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1835

Дочь: Екатерина Назарова

Отец ребёнка: Новопашенной Назар Ефимов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1839

Дочь: Параскева Назарова

Отец ребёнка: Новопашенной Назар Ефимов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1840

Сын: Новопашен Ефим Назаров

Отец ребёнка: Новопашенной Назар Ефимов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно