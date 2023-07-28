Новопашен Сергий Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 05.07.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.07.1816
Отец: Новопашенной Ефим Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1835
Рождение ребёнка
02.01.1836
Сын: Новопашенной Сильвестр Сергиев
Мать ребёнка: Новопашина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
24.03.1838
Дочь: Матрона Сергиева
Мать ребёнка: Новопашина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
08.06.1839
Мать ребёнка: Новопашина Татьяна Иванова
Бракосочетание
03.07.1839
Рождение ребёнка
18.07.1840
Сын: Новопашен Емельян Сергиев
Мать ребёнка: Новопашина Апполинария Давидова
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Новопашенной Стефан Сергиев
Мать ребёнка: Новопашина Апполинария Давидова
Смерть
Неизвестно