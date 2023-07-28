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Новопашен Сергий Ефимов

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Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 05.07.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.07.1816

Отец: Новопашенной Ефим Федоров

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.01.1835

Жена: Новопашина Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
02.01.1836

Сын: Новопашенной Сильвестр Сергиев

Мать ребёнка: Новопашина Татьяна Иванова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1838

Дочь: Матрона Сергиева

Мать ребёнка: Новопашина Татьяна Иванова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.06.1839

Сын: Новопашен Федот Сергиев

Мать ребёнка: Новопашина Татьяна Иванова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.07.1839

Жена: Новопашина Апполинария Давидова

Рождение ребёнка
18.07.1840

Сын: Новопашен Емельян Сергиев

Мать ребёнка: Новопашина Апполинария Давидова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Новопашенной Стефан Сергиев

Мать ребёнка: Новопашина Апполинария Давидова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно