Новопашина (Воинкова) Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения13.01.1807
Дата смерти08.06.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1807
Отец: Воинков Иоанн Юдин
Бракосочетание
13.01.1835
Рождение ребёнка
02.01.1836
Сын: Новопашенной Сильвестр Сергиев
Отец ребёнка: Новопашен Сергий Ефимов
Рождение ребёнка
24.03.1838
Дочь: Матрона Сергиева
Отец ребёнка: Новопашен Сергий Ефимов
Рождение ребёнка
08.06.1839
Отец ребёнка: Новопашен Сергий Ефимов
Смерть
08.06.1839
Причина смерти: от тяжких родов