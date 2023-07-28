Новопашина (Воинкова) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашина (Воинкова) Татьяна Иванова

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

13.01.1807

Дата смерти

08.06.1839

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1807

Отец: Воинков Иоанн Юдин

Мать: Воинкова Гликерия Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.01.1835

Муж: Новопашен Сергий Ефимов

Рождение ребёнка
02.01.1836

Сын: Новопашенной Сильвестр Сергиев

Отец ребёнка: Новопашен Сергий Ефимов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1838

Дочь: Матрона Сергиева

Отец ребёнка: Новопашен Сергий Ефимов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.06.1839

Сын: Новопашен Федот Сергиев

Отец ребёнка: Новопашен Сергий Ефимов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
08.06.1839
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от тяжких родов