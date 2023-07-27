Воинкова (Воинкова) Гликерия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Гликерия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

22.05.1834

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1801

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иоанн Юдин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.06.1801

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иоанн Юдин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Воинков Михайло Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иоанн Юдин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1807

Дочь: Новопашина Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иоанн Юдин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1809

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иоанн Юдин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Иоанн Юдин

Смерть
22.05.1834
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: истерикою
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