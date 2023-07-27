Воинкова (Воинкова) Гликерия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти22.05.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1801
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иоанн Юдин
Рождение ребёнка
06.06.1801
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иоанн Юдин
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Воинков Иоанн Юдин
Рождение ребёнка
13.01.1807
Дочь: Новопашина Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иоанн Юдин
Рождение ребёнка
10.02.1809
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иоанн Юдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воинков Иоанн Юдин
Смерть
22.05.1834
Причина смерти: истерикою