Стародумов Силко (Сидор?) Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумов Силко (Сидор?) Кириллов

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Место рождения

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1648

Дата смерти

После 1691

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1648

Отец: Стародумов Кирилл (Кирюшка) Федотов

Мать: не указана

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1666

Сын: Стародумов Тит (Титко) Силин

Мать ребёнка: не указана

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Стародумов Василий (Васка) Силин

Мать ребёнка: не указана

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Стародумов Иван (Ивашко) Силин

Мать ребёнка: не указана

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1691
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