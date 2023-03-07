Стародумов Силко (Сидор?) Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1648
Дата смертиПосле 1691
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1648
Отец: Стародумов Кирилл (Кирюшка) Федотов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1666
Сын: Стародумов Тит (Титко) Силин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Стародумов Василий (Васка) Силин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Стародумов Иван (Ивашко) Силин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1691