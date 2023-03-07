Стародумов Иван (Ивашко) Силин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1671
Отец: Стародумов Силко (Сидор?) Кириллов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Стародумова Парасковья Осипова
дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Стародумов Меркурей Иванов
Мать ребёнка: Стародумова Парасковья Осипова
дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719