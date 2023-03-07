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Стародумов Иван (Ивашко) Силин

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Место рождения

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Стародумов Силко (Сидор?) Кириллов

Мать: не указана

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Стародумова Парасковья Осипова

дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Стародумов Меркурей Иванов

Мать ребёнка: Стародумова Парасковья Осипова

дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Парасковья Осипова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
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