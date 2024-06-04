Стародумов Тит (Титко) Силин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1666
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666
Отец: Стародумов Силко (Сидор?) Кириллов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1688
Сын: Стародумов Прокопей Титов
Мать ребёнка: Стародумова Мавра Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1695
Дочь: (Стародумова) Агафья Титова
Мать ребёнка: Стародумова Мавра Дмитриева
Смерть
После 1719