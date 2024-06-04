Стародумов Тит (Титко) Силин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумов Тит (Титко) Силин

Место рождения

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1666

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666

Отец: Стародумов Силко (Сидор?) Кириллов

Мать: не указана

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Мавра Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Стародумов Прокопей Титов

Мать ребёнка: Стародумова Мавра Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1695

Дочь: (Стародумова) Агафья Титова

Мать ребёнка: Стародумова Мавра Дмитриева

Смерть
После 1719

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