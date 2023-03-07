Стародумов Василий (Васка) Силин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Стародумов Силко (Сидор?) Кириллов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Стародумов Михаил (Михайло) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678