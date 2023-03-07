Стародумов Василий (Васка) Силин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумов Василий (Васка) Силин

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Место рождения

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1648 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Стародумов Силко (Сидор?) Кириллов

Мать: не указана

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Стародумов Михаил (Михайло) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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