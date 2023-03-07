Стародумов Кирилл (Кирюшка) Федотов
Место рожденияпоч. Клюевский у речки Едомихи, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1625
Дата смертиПосле 1683
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1625
Отец: Стародумов Федот (Федотко) Иванов
Мать: не указана
поч. Клюевский у речки Едомихи, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1648
Сын: Стародумов Силко (Сидор?) Кириллов
Мать ребёнка: не указана
Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Стародумов Софрон (Софронко) Кириллов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двинянинов Иван (Ивашко) Микифоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1683