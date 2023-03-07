Стародумов Кирилл (Кирюшка) Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумов Кирилл (Кирюшка) Федотов

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Место рождения

поч. Клюевский у речки Едомихи, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

После 1683

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Стародумов Федот (Федотко) Иванов

Мать: не указана

поч. Клюевский у речки Едомихи, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1648

Сын: Стародумов Силко (Сидор?) Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Стародумов Софрон (Софронко) Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двинянинов Иван (Ивашко) Микифоров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1683
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