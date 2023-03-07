Стародумов Софрон (Софронко) Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумов Софрон (Софронко) Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1711

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Стародумов Кирилл (Кирюшка) Федотов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Стародумов Кирилл Софронов

Мать ребёнка: Стародумова Фотиния Иванова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1681

Сын: Стародумов Андрей Софронов

Мать ребёнка: Стародумова Фотиния Иванова

Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Стародумов Максим Софронов

Мать ребёнка: Стародумова Фотиния Иванова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Стародумов Владимир Софронов

Мать ребёнка: Стародумова Фотиния Иванова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Стародумов Емельян Софронов

Мать ребёнка: Стародумова Фотиния Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Фотиния Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Клюевский у речки Едомихи, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1711
поч. Клюевский у речки Едомихи, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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