Стародумов Софрон (Софронко) Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Стародумов Кирилл (Кирюшка) Федотов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Стародумов Кирилл Софронов
Мать ребёнка: Стародумова Фотиния Иванова
Рождение ребёнка
Около 1681
Сын: Стародумов Андрей Софронов
Мать ребёнка: Стародумова Фотиния Иванова
Рождение ребёнка
Около 1684
Сын: Стародумов Максим Софронов
Мать ребёнка: Стародумова Фотиния Иванова
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Стародумов Владимир Софронов
Мать ребёнка: Стародумова Фотиния Иванова
Рождение ребёнка
Около 1691
Сын: Стародумов Емельян Софронов
Мать ребёнка: Стародумова Фотиния Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Клюевский у речки Едомихи, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1711
поч. Клюевский у речки Едомихи, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя