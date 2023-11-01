Пыжев Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Пыжев Григорий Денисов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжев (пасынок) Иов Карпов
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремин (пасынок) Козма Митрофанов
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья
Рождение ребёнка
1712
Сын: Пыжев Афиноген Михайлович
Мать ребёнка: Меланья
Рождение ребёнка
1742
Сын: Пыжев Митрофан Михайлович
Мать ребёнка: Меланья