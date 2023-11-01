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Пыжев Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Пыжев Григорий Денисов

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев (пасынок) Иов Карпов

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремин (пасынок) Козма Митрофанов

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Порфен Михайлович

Мать ребёнка: Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Фолимон Михайлович

Мать ребёнка: Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья

Рождение ребёнка
1712

Сын: Пыжев Афиноген Михайлович

Мать ребёнка: Меланья

Рождение ребёнка
1742

Сын: Пыжев Митрофан Михайлович

Мать ребёнка: Меланья

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