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Пыжев Григорий Денисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пыжов Денис Иванович

Мать: ?

РГАДА, Ф.210, Оп.12, д.805 (7183/1675 г.) Сказки курчан-дворян и детей боярских о службе и поместных и денежных окладах.-397л.л.74183-го генваря в 24 день в Курску на сезжем дворе думномудворянину Сем... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Кузма Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1665

Сын: Пыжев Емельян Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1684

Сын: Пыжев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1691

Сын: Пыжев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: ?

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