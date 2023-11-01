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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Денисов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Кузма Григорьевич

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Денисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Григорий Денисов

Рождение ребёнка
1665

Сын: Пыжев Емельян Григорьевич

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Денисов

Рождение ребёнка
1684

Сын: Пыжев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Денисов

Рождение ребёнка
1691

Сын: Пыжев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Денисов

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