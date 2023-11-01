Пыжев Фолимон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Фолимон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пыжев Михаил Григорьевич

Мать: Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья

Рождение ребёнка
1746

Сын: Пыжев Иван Фолимонович

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Пыжева) Варвара Фолимоновна

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Пыжева) Анна Фолимоновна

Мать ребёнка: Лукерья

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