Пыжев Фолимон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пыжев Михаил Григорьевич
Мать: Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Пыжева) Варвара Фолимоновна
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Пыжева) Анна Фолимоновна
Мать ребёнка: Лукерья