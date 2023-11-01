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Пыжев Митрофан Михайлович
Пыжев Митрофан Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1742
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Михаил Григорьевич
1691 г.р.
Мать
Меланья
1688 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец:
Пыжев Михаил Григорьевич
Мать:
Меланья
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