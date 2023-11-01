Пыжев Митрофан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Митрофан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Отец

1691 г.р.

Мать

1688 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Пыжев Михаил Григорьевич

Мать: Меланья

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