Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Порфен Михайлович

Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Фолимон Михайлович

Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1712

Сын: Пыжев Афиноген Михайлович

Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Пыжев Митрофан Михайлович

Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич

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