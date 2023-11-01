Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Сын: Пыжев Афиноген Михайлович
Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Пыжев Митрофан Михайлович
Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич