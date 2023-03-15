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Каблаш Павел Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Каблаш Емельян

Мать: Каблаш Ульяна

Рождение ребёнка
10.06.1921

Дочь: Алифер Надежда Павловна

Мать ребёнка: Каблаш Ева Ивановна

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
25.05.1926

Дочь: Леонтьева Нина Павловна

Мать ребёнка: Каблаш Ева Ивановна

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Каблаш Иван Павлович

Мать ребёнка: Каблаш Ева Ивановна

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.08.1931

Сын: Каблаш Григорий Павлович

Мать ребёнка: Каблаш Ева Ивановна

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
28.11.1934

Сын: Каблаш Виктор Павлович

Мать ребёнка: Каблаш Ева Ивановна

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Смерть
1944
Балашевичи, Глусский район, Могилёвская область
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