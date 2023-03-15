Каблаш Павел Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Каблаш Емельян
Мать: Каблаш Ульяна
Рождение ребёнка
10.06.1921
Дочь: Алифер Надежда Павловна
Мать ребёнка: Каблаш Ева Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1926
Дочь: Леонтьева Нина Павловна
Мать ребёнка: Каблаш Ева Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Каблаш Иван Павлович
Мать ребёнка: Каблаш Ева Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1931
Мать ребёнка: Каблаш Ева Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1934
Мать ребёнка: Каблаш Ева Ивановна
Смерть
1944
Балашевичи, Глусский район, Могилёвская область