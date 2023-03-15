Каблаш (Змитрович) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Каблаш Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каблаш Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каблаш Сергей Емельянович
Отец ребёнка: Каблаш Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каблаш Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каблаш Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каблаш Трофим Емельянович
Отец ребёнка: Каблаш Емельян
Смерть
Неизвестно