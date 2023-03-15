Каблаш (Змитрович) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каблаш (Змитрович) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Каблаш Павел Емельянович

Отец ребёнка: Каблаш Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каблаш Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каблаш Сергей Емельянович

Отец ребёнка: Каблаш Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каблаш Федор Емельянович

Отец ребёнка: Каблаш Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каблаш Антон Емельянович

Отец ребёнка: Каблаш Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каблаш Трофим Емельянович

Отец ребёнка: Каблаш Емельян

Смерть
Неизвестно
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