Каблаш Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Каблаш Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каблаш Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каблаш Сергей Емельянович
Мать ребёнка: Каблаш Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каблаш Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каблаш Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каблаш Трофим Емельянович
Мать ребёнка: Каблаш Ульяна
Смерть
Неизвестно