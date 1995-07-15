Каблаш (Шостак) Ева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти15.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Шостак Иван
Рождение ребёнка
10.06.1921
Дочь: Алифер Надежда Павловна
Отец ребёнка: Каблаш Павел Емельянович
Рождение ребёнка
25.05.1926
Дочь: Леонтьева Нина Павловна
Отец ребёнка: Каблаш Павел Емельянович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Каблаш Иван Павлович
Отец ребёнка: Каблаш Павел Емельянович
Рождение ребёнка
10.08.1931
Отец ребёнка: Каблаш Павел Емельянович
Рождение ребёнка
28.11.1934
Отец ребёнка: Каблаш Павел Емельянович
Смерть
15.07.1995