Каблаш (Шостак) Ева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каблаш (Шостак) Ева Ивановна

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Место рождения

Крюковщина, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

15.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шостак Иван

Мать: Шостак Юлия (Ульяна) Констатиновна

Крюковщина, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.06.1921

Дочь: Алифер Надежда Павловна

Отец ребёнка: Каблаш Павел Емельянович

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
25.05.1926

Дочь: Леонтьева Нина Павловна

Отец ребёнка: Каблаш Павел Емельянович

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Каблаш Иван Павлович

Отец ребёнка: Каблаш Павел Емельянович

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.08.1931

Сын: Каблаш Григорий Павлович

Отец ребёнка: Каблаш Павел Емельянович

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
28.11.1934

Сын: Каблаш Виктор Павлович

Отец ребёнка: Каблаш Павел Емельянович

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Смерть
15.07.1995
Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
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