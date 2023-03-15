Шостак Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Каблаш Ева Ивановна
Мать ребёнка: Шостак Юлия (Ульяна) Констатиновна
Крюковщина, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Шостак Юлия (Ульяна) Констатиновна
Смерть
Неизвестно
Приплавы, Глусский район, Могилёвская область