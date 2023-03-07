Шостак (Сташевская) Юлия (Ульяна) Констатиновна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Каблаш Ева Ивановна
Отец ребёнка: Шостак Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Шостак Иван
Смерть
1968
Приплавы, Глусский район, Могилёвская область