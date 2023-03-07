Шостак (Сташевская) Юлия (Ульяна) Констатиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шостак (Сташевская) Юлия (Ульяна) Констатиновна

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Место рождения

Крюковщина, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Крюковщина, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Каблаш Ева Ивановна

Отец ребёнка: Шостак Иван

Крюковщина, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Шостак Иван

Смерть
1968
Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
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