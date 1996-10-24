Каблаш Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения28.11.1934
Дата смерти24.10.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1934
Отец: Каблаш Павел Емельянович
Мать: Каблаш Ева Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1962
Сын: Каблаш Виталий Викторович
Мать ребёнка: Каблаш Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
09.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каблаш Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
30.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каблаш Мария Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каблаш Мария Кирилловна
Смерть
24.10.1996