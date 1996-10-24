Каблаш Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаблаш Виктор Павлович

Каблаш Виктор Павлович

Место рождения

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

28.11.1934

Дата смерти

24.10.1996

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1934

Отец: Каблаш Павел Емельянович

Мать: Каблаш Ева Ивановна

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
28.11.1962

Сын: Каблаш Виталий Викторович

Мать ребёнка: Каблаш Мария Кирилловна

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каблаш Мария Кирилловна

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
30.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каблаш Мария Кирилловна

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каблаш Мария Кирилловна

Смерть
24.10.1996
Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close