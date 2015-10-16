Каблаш (Товстик) Мария Кирилловна
Место рожденияБеларусь
Дата рождения09.04.1940
Дата смерти16.10.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь
Рождение ребёнка
28.11.1962
Сын: Каблаш Виталий Викторович
Отец ребёнка: Каблаш Виктор Павлович
Рождение ребёнка
09.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каблаш Виктор Павлович
Рождение ребёнка
30.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каблаш Виктор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.2015
Незнанье, Глусский район, Могилёвская область