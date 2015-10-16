Каблаш (Товстик) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каблаш (Товстик) Мария Кирилловна

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

09.04.1940

Дата смерти

16.10.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

1962 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
28.11.1962

Сын: Каблаш Виталий Викторович

Отец ребёнка: Каблаш Виктор Павлович

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каблаш Виктор Павлович

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
30.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каблаш Виктор Павлович

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каблаш Виктор Павлович

Смерть
16.10.2015
Незнанье, Глусский район, Могилёвская область
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