Алифер (Каблаш) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифер (Каблаш) Надежда Павловна

Место рождения

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

10.06.1921

Дата смерти

05.05.2004

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1921

Отец: Каблаш Павел Емельянович

Мать: Каблаш (Шостак) Ева Ивановна

Приплавы, Глусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алифер Василий Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алифер Василий Иванович

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
02.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алифер Василий Иванович

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
12.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алифер Василий Иванович

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Смерть
05.05.2004
Минск, Минск
Похороны
Неизвестно
Доколь, Глусский район, Могилёвская область

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