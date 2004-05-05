Алифер (Каблаш) Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения10.06.1921
Дата смерти05.05.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1947
Рождение ребёнка
02.01.1951
Рождение ребёнка
12.10.1959
Смерть
05.05.2004
Минск, Минск
Похороны
Неизвестно