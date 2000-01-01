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- Тит

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: - Иван

Мать: - Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Титов Зиновий

Мать ребёнка: - Федора Антоновна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: - Федора Антоновна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Титов Феоктист

Мать ребёнка: - Федора Антоновна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Титов Григорий

Мать ребёнка: - Федора Антоновна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Титов Фёдор

Мать ребёнка: - Федора Антоновна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Козьмина Татьяна

Мать ребёнка: - Федора Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1851
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