- Тит
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: - Иван
Мать: - Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Титов Зиновий
Мать ребёнка: - Федора Антоновна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: - Федора Антоновна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Титов Феоктист
Мать ребёнка: - Федора Антоновна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Титов Григорий
Мать ребёнка: - Федора Антоновна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Титов Фёдор
Мать ребёнка: - Федора Антоновна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Козьмина Татьяна
Мать ребёнка: - Федора Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1851