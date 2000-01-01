Титов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: - Тит
Мать: - Федора Антоновна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Титов Афанасий
Мать ребёнка: Титова Авдотья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Титов Осип
Мать ребёнка: Титова Авдотья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Титов Василий
Мать ребёнка: Титова Авдотья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Аграфена
Мать ребёнка: Титова Авдотья Ермолаевна
Рождение ребёнка
?.04.1850
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Титова Авдотья Ермолаевна
Рождение ребёнка
?.03.1856
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Титова Авдотья Ермолаевна
Рождение ребёнка
04.07.1859
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Титова Авдотья Ермолаевна
Работа или профессия
Неизвестно