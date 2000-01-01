Титов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: - Тит

Мать: - Федора Антоновна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Титов Афанасий

Мать ребёнка: Титова Авдотья Ермолаевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Титов Осип

Мать ребёнка: Титова Авдотья Ермолаевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Титов Василий

Мать ребёнка: Титова Авдотья Ермолаевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: Титова Авдотья Ермолаевна

Рождение ребёнка
?.04.1850

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Титова Авдотья Ермолаевна

Рождение ребёнка
?.03.1856

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Титова Авдотья Ермолаевна

Рождение ребёнка
04.07.1859

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Титова Авдотья Ермолаевна

Работа или профессия
Неизвестно
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