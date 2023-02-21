Титов Феоктист — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Феоктист

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: - Тит

Мать: - Федора Антоновна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Титов Ермолай

Мать ребёнка: Титова Прасковья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Титова Прасковья

Рождение ребёнка
1848

Сын: Титов Андрей

Мать ребёнка: Титова Евгения Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1849
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