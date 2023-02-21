Титов Феоктист
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: - Тит
Мать: - Федора Антоновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Титов Ермолай
Мать ребёнка: Титова Прасковья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Титова Прасковья
Рождение ребёнка
1848
Сын: Титов Андрей
Мать ребёнка: Титова Евгения Герасимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1849