Козьмина (Титова) Татьяна Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьмина (Титова) Татьяна Титовна

Место рождения

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Тит Иванович

Мать: Федора Антоновна

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Павел Евлампиевич

Отец ребёнка: Козьмин Евлампий Захарович

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Яков Евлампиевич

Отец ребёнка: Козьмин Евлампий Захарович

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Семён Евлампиевич

Отец ребёнка: Козьмин Евлампий Захарович

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аграфена Евлампиевна

Отец ребёнка: Козьмин Евлампий Захарович

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Фёдор Евлампиевич

Отец ребёнка: Козьмин Евлампий Захарович

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1857

Сын: Дмитрий Евлампиевич

Отец ребёнка: Козьмин Евлампий Захарович

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьмин Евлампий Захарович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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