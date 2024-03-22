Козьмина (Титова) Татьяна Титовна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Тит Иванович
Мать: Федора Антоновна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Павел Евлампиевич
Отец ребёнка: Козьмин Евлампий Захарович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Яков Евлампиевич
Отец ребёнка: Козьмин Евлампий Захарович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Семён Евлампиевич
Отец ребёнка: Козьмин Евлампий Захарович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аграфена Евлампиевна
Отец ребёнка: Козьмин Евлампий Захарович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Фёдор Евлампиевич
Отец ребёнка: Козьмин Евлампий Захарович
Рождение ребёнка
19.10.1857
Сын: Дмитрий Евлампиевич
Отец ребёнка: Козьмин Евлампий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно