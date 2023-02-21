- Федора Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Титов Зиновий
Отец ребёнка: - Тит
Рождение ребёнка
1810
Сын: Титов Феоктист
Отец ребёнка: - Тит
Рождение ребёнка
1820
Сын: Титов Григорий
Отец ребёнка: - Тит
Рождение ребёнка
1822
Сын: Титов Фёдор
Отец ребёнка: - Тит
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Козьмина Татьяна
Отец ребёнка: - Тит
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1858