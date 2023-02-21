- Федора Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Федора Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Титов Зиновий

Отец ребёнка: - Тит

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: - Тит

Рождение ребёнка
1810

Сын: Титов Феоктист

Отец ребёнка: - Тит

Рождение ребёнка
1820

Сын: Титов Григорий

Отец ребёнка: - Тит

Рождение ребёнка
1822

Сын: Титов Фёдор

Отец ребёнка: - Тит

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Козьмина Татьяна

Отец ребёнка: - Тит

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1858
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