Добрышин Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Добрышин ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.07.1901
Дочь: Дмитриева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Добрышин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна
Рождение ребёнка
05.04.1907
Сын: Добрышин Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна
Рождение ребёнка
21.09.1908
Дочь: Евфросиния
Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна
Рождение ребёнка
11.07.1911
Сын: Добрышин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна
Рождение ребёнка
20.05.1913
Сын: Добрышин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрышин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрышин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна
Смерть
1933