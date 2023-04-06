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Добрышин Николай Дмитриевич

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Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Добрышин ?

Мать: ?

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1901

Дочь: Дмитриева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1905

Сын: Добрышин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна

Рождение ребёнка
05.04.1907

Сын: Добрышин Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.09.1908

Дочь: Евфросиния

Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1911

Сын: Добрышин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.05.1913

Сын: Добрышин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрышин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрышин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Добрышина Мария Петровна

Смерть
1933
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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