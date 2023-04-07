Добрышина (Романова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрышина (Романова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1901

Дочь: Дмитриева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1905

Сын: Добрышин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.04.1907

Сын: Добрышин Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.09.1908

Дочь: Евфросиния

Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1911

Сын: Добрышин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.05.1913

Сын: Добрышин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрышин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрышин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич

Смерть
1943
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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