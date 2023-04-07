Добрышина (Романова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1901
Дочь: Дмитриева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Добрышин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.04.1907
Сын: Добрышин Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.09.1908
Дочь: Евфросиния
Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.07.1911
Сын: Добрышин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.05.1913
Сын: Добрышин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрышин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрышин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Добрышин Николай Дмитриевич
Смерть
1943