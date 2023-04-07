Добрышин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрышин Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Добрышин Николай Дмитриевич

Мать: Добрышина Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
машинист
Смерть
1952
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