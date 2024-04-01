Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Кононов Панфил Отст. Драгун Д.Новопавловки

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1771

Жена: Кононова Мария Петрова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Устинья Яковлева

Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова

Рождение ребёнка
08.09.1775

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кононов Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кононов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова

Рождение ребёнка
04.09.1781

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова

Рождение ребёнка
09.01.1783

Сын: Кононов Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
воспр. малолет. Петр Ульянов Сорокин
Рождение ребёнка
18.06.1785

Сын: Кононов Роман Давид Яковлев

Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кононов Илья Яковлев

Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова

Смерть
1787
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