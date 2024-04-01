Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1752
Отец: Кононов Панфил Отст. Драгун Д.Новопавловки
Бракосочетание
16.10.1771
Жена: Кононова Мария Петрова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Устинья Яковлева
Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова
Рождение ребёнка
08.09.1775
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кононов Иван Яковлев
Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова
Рождение ребёнка
04.09.1781
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова
Рождение ребёнка
09.01.1783
Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
воспр. малолет. Петр Ульянов Сорокин
Рождение ребёнка
18.06.1785
Сын: Кононов Роман Давид Яковлев
Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кононов Илья Яковлев
Мать ребёнка: Кононова Мария Петрова
Смерть
1787