Кононов Панфил Отст. Драгун Д.Новопавловки
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смерти22.03.1777
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.03.1777
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
74 года