Кононов Панфил Отст. Драгун Д.Новопавловки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононов Панфил Отст. Драгун Д.Новопавловки

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

22.03.1777

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.03.1777
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
74 года

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