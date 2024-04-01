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Кононов Андрей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов

Мать: Кононова Мария Петрова

Бракосочетание
По 1799

Жена: Кононова Наталья Ульянова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.?.1801

Дочь: Надежда Андреева

Мать ребёнка: Кононова Наталья Ульянова

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Кононова Наталья Ульянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Конон

Мать ребёнка: Кононова Наталья Ульянова

Смерть
До 1816
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