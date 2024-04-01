Кононов Андрей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
По 1799
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.?.1801
Дочь: Надежда Андреева
Мать ребёнка: Кононова Наталья Ульянова
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Кононова Наталья Ульянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Конон
Мать ребёнка: Кононова Наталья Ульянова
Смерть
До 1816