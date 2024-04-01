Кононова (Кирилова) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Кирилова) Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кирилов Петр Крест. Д. Сивковой, Красноярской Вол.

Мать: Кирилова Параскева Алексеева

Бракосочетание
16.10.1771

Муж: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Устинья Яковлева

Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов

Рождение ребёнка
08.09.1775

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кононов Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кононов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов

Рождение ребёнка
04.09.1781

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов

Рождение ребёнка
09.01.1783

Сын: Кононов Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
воспр. малолет. Петр Ульянов Сорокин
Рождение ребёнка
18.06.1785

Сын: Кононов Роман Давид Яковлев

Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кононов Илья Яковлев

Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маклашев Фома Крест. С. Соколовского Митрофанов

Смерть
Неизвестно
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