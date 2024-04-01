Кононова (Кирилова) Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Бракосочетание
16.10.1771
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Устинья Яковлева
Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов
Рождение ребёнка
08.09.1775
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кононов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов
Рождение ребёнка
04.09.1781
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов
Рождение ребёнка
09.01.1783
Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
воспр. малолет. Петр Ульянов Сорокин
Рождение ребёнка
18.06.1785
Сын: Кононов Роман Давид Яковлев
Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кононов Илья Яковлев
Отец ребёнка: Кононов Яков Отставной Д.Новопавловской Панфилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно