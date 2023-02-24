Кудряшов Григорий Степанович
Место рожденияХвалынский уезд, Барановская волость, д. Кочетовка
Дата рождения24.01.1872
Дата смерти28.12.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1872
Хвалынский уезд, Барановская волость, д. Кочетовка
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Тимофеева Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Кудряшева Марфа (Максимовна)
Рождение ребёнка
09.07.1905
Сын: Кудряшов Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Кудряшева Марфа (Максимовна)
Саратовская обл., г. Хвалынск, п. Либкнехта, 21
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кудряшов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Кудряшева Марфа (Максимовна)
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Кудряшева Марфа (Максимовна)
Россия
Смерть
28.12.1928