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Кудряшов Степан Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кудряшов Евдоким Артемьевич

Мать: Кудряшова Анна Егорова

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Кудряшев Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Кудряшова Матрена Никитична

Хвалынский уезд, Барановская волость, д. Кочетовка
Рождение ребёнка
24.01.1872

Сын: Кудряшов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Кудряшова Матрена Никитична

Хвалынский уезд, Барановская волость, д. Кочетовка
Смерть
Неизвестно
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