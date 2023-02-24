Кудряшов Степан Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Кудряшев Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Кудряшова Матрена Никитична
Хвалынский уезд, Барановская волость, д. Кочетовка
Рождение ребёнка
24.01.1872
Сын: Кудряшов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Кудряшова Матрена Никитична
Хвалынский уезд, Барановская волость, д. Кочетовка
Смерть
Неизвестно