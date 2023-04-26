Кудряшова Анна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Евдокимовна
Отец ребёнка: Кудряшов Евдоким Артемьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кудряшов Степан Евдокимович
Отец ребёнка: Кудряшов Евдоким Артемьевич
Место жительства
1850
26 семья
Место жительства
1858
23 семья
Смерть
Неизвестно