Кудряшова Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова Анна Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Евдокимовна

Отец ребёнка: Кудряшов Евдоким Артемьевич

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кудряшов Степан Евдокимович

Отец ребёнка: Кудряшов Евдоким Артемьевич

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
26 семья
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
23 семья
Смерть
Неизвестно
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