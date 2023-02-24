(Кудряшов) Авдотья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кудряшов) Авдотья Евдокимовна

(Кудряшов) Авдотья Евдокимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Кудряшов Евдоким Артемьевич

Мать: Кудряшова Анна Егорова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close