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(Кудряшов) Авдотья Евдокимовна
(Кудряшов) Авдотья Евдокимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Пол
Женский
Отец
Кудряшов Евдоким Артемьевич
1811 г.р.
Мать
Кудряшова Анна Егорова
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Кудряшов Евдоким Артемьевич
Мать:
Кудряшова Анна Егорова
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